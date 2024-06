Jon Helgheim vil tilbake til Stortinget

– Jeg har lenge vært i tenkeboksen for å finne ut om jeg skal stille til valg til neste stortingsvalg. Jeg har bestemt meg for å stille. Jeg vet at jeg har mye mer å gi, og jeg vil gjerne bidra til at Frp skal gjøre et best mulig valg, skriver Helgheim på sin facebook-side.

TV 2 omtalte saken først.

Helgheim påpeker samtidig at det er Buskerud Frp som bestemmer hvem som skal stå på listen, men at han stiller seg til disposisjon for førsteplassen.

– Jeg håper delegatene i Buskerud vil stemme på meg, jeg er klar til å levere og løfte små og store saker for hele Buskerud, og hele landet, skriver Helgheim.

