YS:– Mistillit vil skape økt polarisering og uro

– At både Unio og Akademikerne stiller spørsmål ved Rikslønnsnemnda sin legitimitet setter i spill et viktig instrument for det velfungerende partssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Å rykke deler av dette systemet opp ved roten gjennom mistillit vil skape økt polarisering og uro, YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Vil ha ny nemnd

YS-lederen, som representerer en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med 240.000 medlemmer, uttrykker selv stor tillit til Rikslønnsnemnda, som er en fast lønnsnemnd for arbeidskonflikter og tvister som partene ikke greier å løse ved vanlig mekling. Vanligvis har denne institusjonen høy legitimitet i norsk arbeidsliv. Det har den ikke etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i både Akademikerne og Unios streiker.

Unio krever at nemnda blir satt til side og at Stortinget oppretter en ny når deres konflikt skal behandles. Akademikerne vil ha en habilitetsvurdering av nemnda, som i saker som angår staten består av tre nøytrale medlemmer, LO stats leder, statens personaldirektør, samt en representant fra hver av partene.

– Det kan svekke Rikslønnsnemndas legitimitet dersom LO deltar i behandlingen av vår sak, gitt deres tydelige standpunkt i en konflikt som dreier seg om Akademikernes og Unios tariffavtaler, uttalte leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding onsdag.

«Mistillitskortet»

YS kom selv til enighet med regjeringen om lønnen for sine statsansatte medlemmer, og gikk ikke i streik. Men YS-leder Hans-Erik Skjæggerud bekymrer seg på vegne av norsk arbeidsliv for at de andre partene i statsoppgjøret uttrykker så sterk mistillit til Rikslønnsnemnda. Han mener det er helt legitimt å diskutere nemndas sammensetning, og også YS er kritisk til det nære båndet mellom Ap og LO i trepartssamarbeidet.

– Men det er stor forskjell på å diskutere nemndas sammensetning, og det å trekke opp «mistillitskortet», sier Skjæggerud til Dagsavisen.

– Når vi begynner å stille grunnleggende spørsmål knyttet til tilliten til selve nemnda, så skjelver hele systemet. Da vil vi få en økende uro og en politisering av arbeidskonflikter som vi ser i andre deler av verden. Som i USA, der folk har nærmest ingen tillit til hverandre eller til institusjonene. Eller i Frankrike, der konflikter tas ut ved å brenne dekk i gatene. Svekkes vår tillit til hverandre i Norge også, kan slike tilstander like godt slå inn i norsk arbeidsliv, frykter YS-lederen.

Vil at Brenna redegjør for Stortinget

Frp mener arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) bør komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan hun vil håndtere situasjonen.

– Det fremstår som veldig alvorlig når et så stort fagforbund som Unio uttrykker mistillit til Rikslønnsnemnda. Det er naturlig at statsråden redegjør for saken i Stortinget, der hun kan svare på om regjeringen vil ta initiativ til å opprette en midlertidig nemnd som kan ha tillit hos alle partene i konflikten, sier nestleder Hans Andreas Limi.

Han mener det er åpenbart at regjeringen valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å rydde opp i kaoset de selv har skapt i lønnsoppgjøret.

– Tonje Brenna og Arbeiderpartiet ga etter for press fra LO når de valgte å frata Akademikerne og Unio muligheten til å inngå egne avtaler, tilpasset deres medlemmer. Det hele endte med en streik som kunne vært unngått. Dette har først og fremst gått utover medlemmene i Akademikerne og Unio og er en konsekvens av at Arbeiderparti er mer og mer i lomma på LO, sier Limi.

– Dramatisk melding

Også FAFO-forsker Kristine Nergaard har reagert sterkt på at en så sentral aktør som Unio har uttrykt en så sterk og generell mistillit til Rikslønnsnemnda før.

– Hvis vi skal ta det bokstavelig at de ikke stoler på en så sentral institusjon som Rikslønnsnemnda, så vil jeg si at det er en ganske dramatisk melding, sa hun til VG onsdag.

