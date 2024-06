Ny mann siktet etter Bryn-skytingen i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling fredag, bekrefter politiadvokat Henrik Rådal overfor Avisa Oslo. Fengslingsmøte går som kontorforretning.

– Den siktede er en mann i begynnelsen 20-årene og er norsk statsborger. Mannen er ikke tidligere straffedømt, skriver politiet i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet torsdag formiddag og avhørt samme dag. Han har fått oppnevnt advokat Farid Bouras som forsvarer.

Fire menn i slutten av tenårene ble raskt pågrepet etter skytingen hvor det ble avfyrt flere skudd innendørs i et næringsbygg. En ung mann ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Han varslet selv politiet.

For to av de unge mennene som først ble pågrepet, ble mistankegrunnlaget svekket, og begge ble løslatt.

To 19-åringer ble varetektsfengslet i fire uker etterpå, siktet for medvirkning til drapsforsøk. Deretter ble ytterligere to siktet.

Nå er altså ytterligere en mann pågrepet i saken. Politiet mener skytingen skjedde etter en lengre tids konflikt i ungdomsmiljø.

