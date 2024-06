Mann pågrepet etter bilbranner på Kjelsås i Oslo

– Pågripelsen kommer som følge av blant annet vitneopplysninger og politiets arbeid i området, opplyser operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter.

Sent torsdag kveld rykket nødetatene ut til en bilbrann på Kjelsås.

Politiet drev natt til fredag etterforskning i området, og blant annet ble en rekke personer kontrollert.

Kom over nytt tilfelle

– Mens vi gjør dette arbeidet, har vi et forsøk på en påtenning av en ny bil, forteller innsatsleder Anders Rønning.

En politipatrulje klarte å få slukket brannen før bilen tok fyr.

– Gode vitneopplysninger leder oss videre til en person som vi nå har mistenkt for å stå bak ett av tilfellene. Så vil etterforskningen vise om vi klarer å knytte vedkommende til flere tilfeller, sier innsatslederen.

Politiet hadde natt til fredag sperringer i området.

– Det gjorde at vi etter hvert fikk mer og mer mistanke om at vedkommende måtte holde seg innenfor et visst område, og radien for hvor vedkommende kunne bevege seg, ble mindre og mindre, opplyser innsatslederen.

Etterforskes for flere saker

Mannen i midten av 20-årene er foreløpig kun mistenkt for det siste branntilløpet.

– Vi må etterforske om det er samme person som står bak de andre. Modusmessig framstår de ganske likt, men vi er ikke sikre på det på det nåværende tidspunktet, sier innsatsleder Rønning.

Pågripelsen skjedde ifølge innsatslederen ved at den nå pågrepne mannen lukket opp da politiet ringte på. Hva den siktede har forklart til politiet, ønsker Rønning ikke å uttale seg om nå.

Til stede utover natta

Innsatslederen opplyser at politiet holder døren åpen for at det kan være flere gjerningspersoner. Derfor var de til stede i området også utover natta.

Natt til torsdag ble det meldt om til sammen fire bilbranner i Kjelsås-området – mellom klokka 2.15 og 6.20.

Ifølge innsatslederen er alle brannene bekreftet påsatt, og det framstår som at de er tilfeldig valgt.

Torsdag formiddag ble også en bil skadet i brann ved Grefsen skole.

