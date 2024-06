13-åring siktet i flere ranssaker i Oslo

Onsdag ble tre unge gutter ble ranet på Storo. Ofrene ble ifølge politiet tvunget til å ta ut penger i flere butikker etter trusler om bruk av kniv. To mistenkte gutter på 12 og 13 år ble innbrakt kort tid etter.

– 13-åringen er den samme gjerningspersonen som er siktet for flere av de omtalte ranene den siste tiden. Fra 21. mai er det nå registrert 12 ranssaker med totalt 24 fornærmede. Vi utelukker ikke at tallene kan stige, sier Jane Bechmann Dahl, leder for felles enhet for forebygging hos politiet i Oslo.

Hun sier politiet ser svært alvorlig på barn som raner barn. I Oslo politidistrikt har kriminaliteten blant de yngste økt betydelig, særlig blant barn under 15 år.

– Politiet prioriterer disse alvorlige sakene høyt i etterforskningen. Bechmann Dahl påpeker at politiet har få virkemidler overfor de som er under strafferettslig lavalder, og at samarbeid med andre aktører er essensielt for å sette inn gode tiltak.

Nå vil politiet ha flere lukkede institusjoner i barnevernet for å gi disse barna nødvendig hjelp og beskyttelse.

– Oslo politidistrikt er bekymret for kapasiteten for antall fengselsplasser for mindreårige. Vårt inntrykk er at plassene raskt fylles opp av personer som skal inn for å sone. Det er også problematisk at det ikke finnes nok varetektsplasser, når vi ser økningen i ungdomskriminaliteten i Oslo, sier Bechmann Dahl.

