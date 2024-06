Luftrommet over Geiranger stenges under bryllupet til Märtha og Durek

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Møre og Romsdal politidistrikt søkte om tillatelse fra Luftfartstilsynet til å kunne stenge luftrommet i perioden 30. august til 2. september. Nå har søknaden blitt godkjent, melder Dagbladet.

– Luftrommet må stenges for at politiet skal kunne ha kontroll med området i alle dimensjoner, og for å kunne ivareta sikkerheten til egne operasjoner, prominente gjester og allmennheten, gitt de ekstraordinære utfordringene som det profilerte arrangementet som planlegges i perioden representerer, skriver Luftfartstilsynet i det ferske vedtaket, gjengitt av avisen.

Området som skal stenge omtales som et begrenset område på to nautiske mil. Det gjelder fra bakkenivå og 8500 fot opp.

Les også: Politikere i Bærum sier nei til prinsesse Märtha Louise

Les også: Prinsesse Märtha Louise vil ikke lenger snakke med pressen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen