Ålesund kommune skal gjennomgå flaggreglement etter Pride-strid

Ålesund kommunestyre vedtok torsdag kveld at skolene i byen likevel kan flagge med regnbueflagget dersom de ønsker det.

For vel to uker siden ble det kjent at kommunedirektøren i Ålesund hadde besluttet at skolene ikke skulle flagge med regnbueflagg for å markere pride. Dette utløste debatt, både lokalt og nasjonalt, og det ble bestemt at saken skulle behandles politisk.

Flaggpåbud forkastet

Et forslag fra KrF om å holde fast på retningslinjer om ikke å flagge fikk bare KrFs stemmer. Heller ikke forslaget fra Ap, MDG, Rødt og SV om å pålegge skolene å heise regnbueflagget fikk flertall.

Dermed sto man igjen med forslaget fra formannskapet, og 45 av 47 kommunestyrerepresentanter stemte for at det er opp til den enkelte skole om de vil flagge med regnbueflagget eller ikke.

Ålesund Pride starter allerede søndag, og ordfører Håkon Lykkebø Strand sier han er glad for at kommunen har fått på plass et vedtak og en avklaring før det.

Lykke til

– Vi har og ønsker å ha en by og en kommune med plass til alle. Når vi nå også har hatt en politisk diskusjon og fått et vedtak, så ønsker vi lykke til og ser fram til at Ålesund Pride skal bli en god markering av mangfold og inkludering.

Til høsten skal det gjennomføres en full gjennomgang av flaggreglementet i kommunen.

– Da får vi sett på helheten og får overordnede retningslinjer slik at vi slipper å ta dette fra sak til sak.

