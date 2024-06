Vogntog i brann etter ulykke – ingen personer alvorlig skadet

– Politiet er i kontakt med føreren av vogntoget som brenner. Vedkommende er trolig ikke alvorlig skadet, opplyser politiet.

De meldte om ulykken og brannen klokken 17.45 tirsdag. Klokken 18 skriver operasjonsleder Svein Gøran Walle i Øst politidistrikt i en melding til pressen at patruljene på stedet har kontroll med samtlige involverte personer, og at ingen er alvorlig skadet.

Klokken 18.16 skriver operasjonslederen at en personbil med to personer i også var involvert i ulykken. Det er ikke meldt om at disse personene er skadet.

Bilder som VG har publisert, viser at ulykken og brannen har skjedd på E6 i nordgående retning, ca. 400 meter nord for utløpet av Nordbytunnelen. Ulykkesstedet er like før der E18 fra Sverige flettes sammen med E6 i nordgående retning.

Det er lange køer i begge retninger på E6/E18 ved Vinterbro og Nordbytunnelen ble stengt i begge retninger.

I Nøstvedttunnelen er venstre felt stengt i retning mot Moss som følge av ulykken.

Det er også store muligheter for at Nessetveien blir stengt, i tillegg påvirker dette framkommeligheten i Vinterbrokrysset, ifølge Vegtrafikksentralen. Foreløpig går trafikken svært sakte på Nessetveien.