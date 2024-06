Matleverings-selskapet Oda nedbemanner – 150 mister jobben

– Dette er noe ingen toppsjef ønsker seg, men det er den riktige tingen å gjøre for Oda på lang sikt, sier konsernsjef Chris Poad i Oda til E24.

Rundt 120 av de 150 som nå må gå, jobber i Oslo. Det er avdelingen Oda Group Services som nå kutter over halvparten av sine ansatte. Årsaken er at selskapet nedskalerer sine ambisiøse planer om å utvide internasjonalt. De skal framover holde seg til Oda-virksomheten i Norge og Mathem-virksomheten i Sverige.

Den nye strategien betyr også at selskapet vil gjennomføre en organisasjonsendring som innebærer at de juridiske enhetene Mathem, Oda Norway og Oda Group Services fortsatt vil bestå, men organisasjonen vil bli samlet under en ny, felles ledergruppe, skriver Oda i en pressemelding.

