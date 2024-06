Ingen streik for frisører – enighet i meklingen

– Vi mener fortsatt at vi har en vei å gå for å opp lønnsnivået for frisørene, men mener vi fikk gjennomslag for noen viktige punkter for oss, sier forhandlingsleder Ingunn Reistad Jacobsen i Fagforbundet.

Resultatet gir alle Fagforbundets medlemmer et generelt tillegg på sju kroner timen med virkning fra 1. april i år. Tilleggssatser for ubekvem arbeidstid justeres til 45 kroner timen for faglærte og ufaglærte frisører og 36 per time for hjelpearbeidere og lærlinger.

Frisører har i tillegg omfattende provisjonsordninger.

– Dette ble lange og harde forhandlinger på overtid, og vi er glade for å komme i mål med årets oppgjør. Avtalen ble dyrere enn vi ønsket, men gir et grunnlag for videre samarbeid med Fagforbundet, sier administrerende direktør Anne Mari Halsan i Norske Frisør og Velværebedrifter (NFVB) i en pressemelding.

Bransjeorganisasjonen organiserer 1317 frisørvirksomheter i hele landet med 5649 årsverk. Avtalen skal nå ut til avstemning blant Fagforbundets medlemmer.