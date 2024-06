Streik ved FHI – skadedyrkontroll rammes

Det skriver FHI i en pressemelding mandag.

– Flere medarbeidere ved FHI er tatt ut i streik. Det vil redusere instituttets aktivitet innen de gjeldende områdene så lenge streiken pågår. Vi ber om forståelse for dette og kommer nærmere tilbake til de av våre samarbeidspartnere som blir berørt, skriver de.

De skriver blant annet at det er svært redusert kapasitet på rådgiving om skadedyr.

– Dette innebærer blant annet at rådgivningstelefonen ikke betjenes under streiken, samt at henvendelser og innsendte prøver ikke vil bli vurdert så lenge streiken pågår, skriver de.

De skriver også at flere av instituttets kommunikasjonsrådgivere er tatt ut i streik, noe som innebærer redusert bistand til media så lenge streiken pågår. På FHIs nettsider er en liste over datoer med sterkt redusert kapasitet.

