Ønsker midlertidig forbud mot Facebook i Norge

Nylig varslet Facebook-eier Meta at de fra 26. juni skal trene KI-modellene sine på brukernes bilder og innlegg. MDG mener dette er inngripende for nordmenns privatliv og ønsker derfor å be regjeringen innføre et midlertidig forbud mot Facebook i Norge, skriver NRK.

– Vi mener dette er ulovlig, og regjeringen må avklare dette slik at Meta ikke kan ture fram som de vil, sier Torkil Vederhus, digitalpolitisk talsperson for MDG.

Han mener Meta bør innhente samtykke fra brukerne før de bruker deres data til nye formål.

– Da nordmenn lastet opp bilder eller skrev på Facebook, var det for å dele det med sine venner, ikke for å trene opp en KI-modell. Det er ikke nok å lage et skjema for at man kanskje skal få slippe, sier Vederhus.

Han sier MDG til uka kommer til å stille spørsmål til digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) på Stortinget om lovligheten av Metas handlinger og hva hun vil gjøre for å stanse dette.

For å hindre at Facebook får satt i gang KI-treningen, mener Vederhus at myndighetene bør innføre et midlertidig forbud før 26. juni.