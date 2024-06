Teste laksefiske? Dette må du passe på

Lørdag går startskuddet for årets laksefiske i Norge, som er det landet i verden med størst andel sportsfiskere i befolkningen, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Laks, sjøørret eller sjørøye skal på kroken. Med det er det også stor sjanse for at mange vil prøve lykken for første gang. Eller kanskje i en annen elv enn man har pleid å fiske.

Håvard Skjerstad Andersen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). (NJFF)

– Sett deg inn i lokale bestemmelser, som kan variere stort mellom de ulike lokale foreninger og elver, sier markeds- og kommunikasjonssjef Håvard Skjerstad Andersen i NJFF til Dagsavisen.

Du må betale

Det er en rekke ting du bør sette deg inn i før du planlegger å ta med deg stanga til en lakseelv. Noe er du pålagt å få orden på før du kaster ut snøret – andre regler må du følge underveis.

Den første plikten du må overholde kan koste deg dyrt hvis du ved en forglemmelse eller av ren uvilje feiler: Du må betale fiskeravgift til staten, minner Miljødirektoratet om i en pressemelding. Fiskere under 18 år slipper å betale fiskeravgiften.

– Pengene går blant annet til å bevare laksestammene og tilrettelegge for fiske, opplyser direktoratet.

Dette må du huske før laksefiske

Betale fiskeravgift til staten.

Ta med kvittering på betalt fiskeravgift for å kunne dokumentere ved et oppsyn at den er betalt.

Kjøpe fiskekort med tillatelse fra grunneier.

Øvrige regler for fiske bestemmes av lokale foreninger og for de enkelte vassdragene.

Sett deg inn i lokale bestemmelser om lovlig fisketid, kvote, opptak og utslipp av fisk, type utstyr som er tillatt og ikke.

Sett deg inn i nasjonale regler for rapportering av fangst.

Kilde: Miljødirektoratet / NJFF

Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond og brukes til forvaltningstiltak etter instruks fra regjeringen. Tiltakene kommer samfunnet og allmennheten til gode. Bruken av midlene er fastsatt i statsbudsjettet, og drøftes årlig i et samrådsmøte for Statens fiskefond, der brukerinteressene er representert.

Laksefiskerne tok opp 70.600 atlantisk laks fra norske elver i i fjor. Det er en nedgang på 28 prosent fra året før. 27 prosent av laksen ble sluppet levende ut i elva igjen, ifølge SSB.

Totalt ble det fisket og avlivet 75.900 laks, sjøørret og sjørøye i elvene i 2023. I tillegg ble 31.100 sluppet levende ut i elva igjen, viser de foreløpige tallene.

Gebyr for manglende avgift

Fiskeravgiften for en enkeltperson er på 329 kroner og betales på Miljødirektoratets nettside. Egne priser gjelder for familier og for dem som skal fiske med faststående redskap i sjøen før og etter 1. juli.

Fisker du laks, sjøørret eller sjørøye i elver og vassdrag uten å ha betalt fiskeravgift, kan du få et overtredelsesgebyr på 3.000 kroner. Det kan du også bli ilagt dersom du ikke kan dokumentere på stedet, ved et eventuelt oppsyn, at fiskeravgiften er betalt. Derfor bør du ha med deg kvittering til elvebredden.

Det neste på lista er å kjøpe fiskekort fra grunneier, som gir deg tillatelse.

Deretter gjelder det å få oversikt over reglene som gjelder lokalt. I tillegg må du sette deg inn i nasjonale regler for rapportering av fangst (se faktaboks).

«Når du rapporterer fangsten din bidrar du med verdifull kunnskap til forvaltning og forskning. Pålitelig kunnskap er avgjørende for arbeidet med å styrke villaksen som ressurs. Det gir også et viktig kunnskapsgrunnlag for fritidsfiske og næringsvirksomhet. Lakseforvaltningen følger nøye med i utviklingen av laksestammene. Tall fra fangststatistikken forteller oss mye om utviklingen i ulike perioder», heter det på Miljødirektoratets nettside.

Som fisker skal du rapportere

Hvor du har fisket

Hvor mange fisk du har fanget

Samlet vekt av fangsten

Om fisken er avlivet eller gjenutsatt

Dato eller ukenummer når fangsten ble tatt

Tallene for laks fordeles på:

Smålaks: Vekt under 3 kg.

Mellomlaks: Vekt fra og med 3 kg, men under 7 kg.

Storlaks: Vekt fra og med 7 kg.

Verdt å merke seg:

Det er ingen inndeling i vektklasser for sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks.

Regnbueørret og pukkellaks skal ikke settes ut igjen etter fangst.

Det skilles ikke mellom villaks og rømt oppdrettslaks når fangsten rapporteres.

Kilde: Miljødirektoratet

