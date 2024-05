Norske nyheter på Facebook engasjerer ikke som før

Ifølge analysetjenesten Storyboard, var engasjementstallet for Norges 10 mest delte nyhetssteder i april 2014 over tre millioner, inkludert delinger, reaksjoner og kommentarer. Til sammenligning er tilsvarende tall for april i år drøye to millioner, melder Journalisten.

Etter at toppen ble nådd under starten av pandemien i mars 2020, har tallene kun pekt nedover.

– Det er nok en kombinasjon av årsaker, men at norske nyheter må konkurrere mot mye mer annet innhold, er nok viktig, sier Olav Hjertaker, daglig leder i selskapet bak Storyboard, Web64.

Internasjonale tall fra The Social Media Index (SMI) viser den samme utviklingen. I 2016 løftet Facebook fram brukergenerert innhold, noe som ga en nedgang i trafikken for mange nettaviser. Det første tydelige trafikkfallet kom i 2018, da Facebook endret algoritmene for å prioritere ned nyhetsinnhold.

SMI-tallene indikerer også at endringer Facebook gjorde for omtrent ett år siden, har bidratt til å forsterke trafikknedgangen.

