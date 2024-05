Regjeringen utsetter ny abortlov til høsten

– Den kommer til høsten etter sommeren, sier Jonas Gahr Støre til TV 2 i et felles intervju sammen med helseminister Jan Christian Vestre (Ap).

Vestre forteller til avisen at fristen for å få saker behandlet i Stortinget er passert for lengst, men påpeker at det er en viktig sak for Arbeiderpartiet.

– Det er ikke realistisk å få den vedtatt i Stortinget før sommeren. Fristen for saker som skal behandles i Stortinget før sommeren var egentlig ved påske, sier han.

– Vi skal gjøre den så ryddig og skikkelig som mulig, uten å rushe noe gjennom. Da tar vi oss tiden som trengs. Noen uker fra eller til er ikke det viktige, legger han til.

