Frølich: Avlyser høring dersom Mehl innrømmer ansvaret i NSM-skandalen

Frølich sier til Altinget at kontrollkomiteen nå venter på et brev fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), og håper at hun «i en setning eller to erkjenner at hun har ansvaret».

– Forhåpentligvis kan det gjøres på den måten, og da slipper vi antakelig høring også, sier Frølich.

I tillegg til å lede kontroll- og konstitusjonskomiteen, er han saksordfører for behandlingen av Justisdepartementets håndtering av skandalen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I desember i fjor ble det kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån i forbindelse med leie av et nytt bygg på Fornebu. Halvannet år etter at lånet var inngått, ble Riksrevisjonen formelt informert om saken av Justisdepartementet.

I kjølvannet av skandalen har Mehl holdt to redegjørelser for Stortinget, og et offentlig utnevnt utvalg har levert sin rapport etter å ha gjennomgått låneavtalene. Tirsdag kom dessuten Riksrevisjonen med kritikk mot både NSM og departementet.

At saken allerede er såpass godt opplyst, er én av Frølichs begrunnelser for hvorfor høringen kan utgå dersom Mehl innrømmer sitt ansvar.

– Dersom vi får det, vil jeg som komitéleder og saksordfører allerede nå si at vi avlyser høringen, sier han til avisen.

Altinget har ved flere anledninger spurt Mehl om hvor mye av ansvaret som ligger hos henne. Hun har vist til at ansvaret for NSM ble overført fra Forsvarsdepartementet til Justisdepartementet i 2019, altså før hun ble minister.

