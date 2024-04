Høyre og Venstre ber Nortura importerte egg til 17. mai

– Landbruksministeren lovet oss at det ikke ville mangle egg til påske, men han tok feil. Han har fortsatt ikke løftet en finger for å løse utfordringen, og eggmangelen bare vokser, sier Lene Westgaard-Halle (H) og Alfred Bjørlo (V) i en pressemelding.

De to, som begge er landbrukspolitiske talspersoner i sine partier, omtaler eggmangelen som et politisk konstruert problem.

I januar lovet Nortura, som er markedsregulator for egg, landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) at det ville være nok egg til påske. Det ble det ikke, og selskapet har blant annet forklart at de fikk noe mindre egg før påske som følge av høyt salg direkte fra gård.

Nortura importerer allerede noe egg, men Westgaard-Halle og Bjørlo peker på at det er regjeringen som bidrar til at egghyllene i butikkene tidvis står tomme.

– En svært stor andel norske forbrukere vil med Senterpartiet i regjering fortsatt ikke ha mulighet til å spise egg, kanskje ikke engang lage eggerøre på selveste 17. mai. Det finnes større problemer i verden, men dette er et politisk konstruert problem som det faktisk går an å løse, bare viljen er til stede, sier de og legger til:

– Nå må Nortura som et strakstiltak importere egg i trygge rammer.

