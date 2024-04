Svetlana Tikhanovskaja besøkte Stortinget: − Det var en ære for meg

− Det var en ære for meg å ta imot Tikhanovskaja igjen. Hun er en fryktløs leder av den demokratiske opposisjonen i Belarus, sier stortingspresident Gharahkhani i en pressemelding.

Han sier videre at Norge og Stortinget støtter demokratibevegelsen i Belarus som forfølges av Lukasjenkos autoritære regime.

– Selv om situasjonen i Ukraina med rette tar mye av vår oppmerksomhet, er det viktig å huske på at også det belarusiske folket lever under svært vanskelige forhold, sier stortingspresidenten.

Møtene ga de norske politikerne anledning til å høre Tikhanovskajas syn på utviklingen i Belarus den siste tiden. Hun lever til daglig i eksil i Litauen.

− Det gjør alltid sterkt inntrykk å møte Tikhanovskaja, som betaler en høy personlig pris for sin kamp for frihet og demokrati i Belarus. Situasjonen i Belarus blir stadig verre og mer alvorlig, spesielt for de som opponerer mot Lukasjenko, sier leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), i pressemeldingen.

Under sitt besøk i Oslo vil opposisjonslederen blant andre også møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Tikhanovskaja skal også være taler på Words Matter-konferansen i regi av Oslo-senteret.

Les også: Polens utenriksminister om Trump og Ukraina: – Ikke svart-hvitt