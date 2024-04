Eritreiske demonstrasjoner ved Stortinget: – Forberedt på det som kommer, sier politiet

– Den første demonstrasjonen har så langt gått stille og rolig for seg. Vi forventer ikke at det utvikler seg på noen annen måte i løpet av dagen, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Dagens første demonstrasjon, som ble holdt av opposisjonen mot det eritreiske regimet, har allerede pågått siden klokken 8 fredag morgen.

Iversen anslår at mellom 60 og 70 regimekritiske demonstranter deltok.

Klokken 11 tar motparten, altså de regimevennlige demonstrantene, plass utenfor Stortinget.

Mindre omfattende enn antatt

Operasjonsleder Iversen forteller at han ikke har spesifikke indikasjoner på hvor mange demonstranter som skal delta totalt.

Ifølge Avisa Oslo har politiet sendt et informasjonsbrev til næringslivet i området rundt Stortinget i forkant av demonstrasjonene, der de opplyser at de venter 1000 deltakere.

Onsdag formiddag sendte politiinspektøren et nytt brev til næringslivet, melder Nettavisen.

– Ny informasjon tilsier at arrangementet trolig vil bli noe mindre omfattende enn tidligere antatt, og at faren for sammenstøt er redusert, skriver politiet i brevet.

Etter at de to demonstrasjonene er ferdig klokken 14, arrangeres en pressekonferanse av Den norsk-eritreiske samarbeidsorganisasjon i Norge på Pressens Hus i Oslo. Operasjonsleder Iversen bekrefter overfor NTB at politiet er kjent med pressekonferansen.

Politiet er forberedt

I forkant av demonstrasjonene fredag har det vært stor usikkerhet knyttet til hvordan arrangementene kommer til å gjennomføres.

Det har lenge vært uroligheter i det norsk-eritreiske miljøet, som bunner i en ulik holdning til regimet i Eritrea.

I høst oppsto det opptøyer i Bergen i forbindelse med en norsk-eritreisk markering, da det dukket opp motdemonstranter som anklaget arrangørene for å støtte regimet.

Operasjonsleder Iversen vil ikke gå i detalj på hvordan politiet rigger seg i forbindelse med demonstrasjonene fredag, men han forteller at de er forberedt på det som kommer.

– Dette berører nok ikke folk som ferdes i Oslo sentrum. Utenfor Stortinget er det markeringer stort sett daglig, så dette er ikke uvanlig, sier Iversen til NTB.

