Omfattende cyberangrep rammer leveranser av vin og brennevin

Skanlog har en rekke norske vinagenter som kunder, deriblant Torstein Østenstad hos rieslingspesialisten Record Vinimport, skriver Dagens Næringsliv.

– Status nå er at ingenting går ut til Vinmonopolet. Kundeordre blir ti dager forsinket, og alt går nå manuelt, sier Østenstad.

Han sier at det er særlig utfordrende for vinen som skal ut på det store vinslippet i starten av mai.

Angrepet mot det skandinaviske logistikkselskapet Skanlog startet natt til 21. april.

– Det er dessverre full stopp, bekrefter daglig leder Rune Repstad i Det Norske Brenneri.

– Vi har jo på trappene en rekke nyheter som skal komme for salg i begynnelsen av mai, men akkurat nå får vi ikke engang registrert varene inn. Det er fryktelig synd både for oss og alle de andre kundene av Skanlog, sier han.

Svenske medier skriver at landets brennevinshyller kan gå tomme denne uken. Samfunnskontakt Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet sier at situasjonen i Norge er annerledes fordi Skanlog ikke har en like stor markedsandel i her.

– Vi har tre distributører der Skanlog er den minste og står for rundt 20 prosent av vårt volum. Så det er ingen fare for tomme hyller. Men det er klart, dersom dette drar ut i tid før de får løst utfordringene, vil vi kunne gå tomme for enkeltprodukter, sier han.

Les også: Her finner du kartet over alle kirsebær-trærne i Oslo

Les også: – Unikt å snakke om å utrydde en kreftform (+)

Les også: Tolletaten advarer russen etter dette beslaget

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen