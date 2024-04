Tolletaten advarer russen etter beslag av 900 liter falsk vodka

Tolletaten skriver i en pressemelding at de nylig gjorde et beslag på til sammen 900 liter med falsk vodka. Beslaget ble gjort i Larvik-området da tollere tok ut en østeuropeisk registrert bil til kontroll.

Helt innerst i lasterommet, bak andre varer, ble det funnet 55 pappesker. Eskene inneholdt til sammen 300 treliterskartonger med vodka.

– Brennevinet ble raskt verifisert av produsentene som falske. Det er ikke mulig for folk å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, ettersom kjennetegnene endrer seg hele tiden, sier tolldirektør Øystein Børmer.

– Enhver som kjøper brennevin utenom lovlige utsalgssteder, kan risikere at brennevinet er falskt. Hvis du drikker noe du ikke vet hva inneholder eller under hvilke forhold det er produsert, gambler du med eget liv og helse. Er du heldig er eneste konsekvens at du har kjøpt falsk vare, altså alkohol av lav kvalitet, som var tilfelle i denne saken, advarer han.

I forbindelse med beslaget kommer Tolletaten med en advarsel til årets russ.

– Nå er russetiden like rundt hjørnet, og vi vet det konsumeres mye alkohol blant unge. Mange kjøper alkohol fra ulovlige utsalgssteder fordi det er billig. Å spare noen kroner er på ingen måte verdt å risikere eget liv og helse for, sier Børmer.

