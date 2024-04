WWF varsler havbunnsmineral-søksmål mot staten

Den formelle beslutningen ble tatt fredag forrige uke og gjør Norge til et av de første landene i verden som åpner for dette, trass internasjonal kritikk fra blant annet EU.

– Norges beslutning om å gå videre med å åpne enorme havområder for gruvedrift er en forvaltningsskandale uten sidestykke. Aldri før har vi sett en norsk regjering så arrogant overkjøre alle faglige råd og trosse advarslene fra et samlet havforskningsmiljø, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, i en pressemelding.

WWF mener utredningen vedtaket er basert på, ikke tilfredsstiller minstekravene etter Havbunnsminerallovens paragraf 2–2.

– Om ikke beslutningen bestrides, godtar vi at politikerne kan bryte lovverket og forvalte i blinde, sier Andaur.

– Grundig prosess

Regjeringen er uenig med miljøvernerne, og mener det er gjennomført en god og grundig prosess.

– Vi mener det er gjennomført en grundig prosess og at de krav som gjelder er fulgt, og så registrerer jeg at WWF ønsker å prøve saken for retten. De har de selvfølgelig rett til. Vi vil sette oss godt inn i WWFs argumentasjon knyttet til denne saken når vi mottar den. Foreløpig kjenner vi kun saken fra media, sier statssekretær Astrid Bergmål i Energidepartementet i en kommentar til NTB.

– Burde vært unødvendig

Det er Ap og Sp som i desember ble enige med Høyre og Frp om å åpne for leting etter havbunnsmineraler.

SV, V, Rødt, MDG og KrF har vært motstandere av mineralvirksomheten. MDGs Une Bastholm mener det er naturlig at saken havner i retten.

– At denne saken havner i retten er naturlig, men burde vært unødvendig. Gruvedrift på havbunnen ble et prestisjeprosjekt for både regjeringspartiene og Høyre, og skulle presses gjennom koste hva det koste vil. De godkjente dette i Stortinget, tross alle grundige, faglige advarsler og vel vitende om at det var på kanten av loven. At det nå testes i rettsapparatet er rett og slett demokratiet som får virke, sier hun.

Les også: Plast: Krever strengere krav til næringslivet

Les også: Giftige hybelkaniner

Les også: Fortum-kunder betaler 2000 kroner for regnskogbidrag – 95 prosent beholdes av selskapet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen