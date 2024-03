Fortum-kunder betaler 2000 kroner for regnskogbidrag – 95 prosent beholdes av selskapet

«Når du velger Grønt valg, er du med på å beskytte hele 24 000 kvadratkilometer regnskog gjennom støtte til Regnskogfondet – hvert år», reklamerer Norges største strømselskap Fortum på sine nettsider for å lokke klima- og miljøbevisste kunder.

Tilleggstjenesten koster 59 kr i måneden + 9,9 øre/kilowattime (kWh). For en gjennomsnittlig husholdning som bruker 16.000 (kWh) i året, betyr det over 2200 kr ekstra i året, og ifølge Aftenposten går bare 100 kr – altså drøyt 5 prosent – av disse pengene til Regnskogfondet.

Fortum har ikke svart på avisens spørsmål om andelen, men sier at deres kunder på generelt basis er fornøyde

– Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at de som er mest fornøyd, har – og bruker – flere av våre tjenester, sier forretningsleder Ole Kroken i Fortum Strøm.

Forbrukertilsynet sier at det ikke finnes lovregler for hvor stor andel et selskap må gi til et godt formål som brukes i markedsføring.

Les også: Søppelkjører Jan om pensjonsforliket: – Faen altså, jeg blir så sint

Les også: Brutte frister kostet helsevesenet hundrevis av millioner i året

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen