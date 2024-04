SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vurderer å gi seg på Stortinget

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer Troms SV, er inne i sin tredje stortingsperiode. Det kan bli den siste, skiver Klassekampen.

– Jeg er veldig i tvil, og det er noe jeg tenker mye på. I utgangspunktet har jeg tenkt at tre perioder på Stortinget er nok. Det er krevende arbeid, sier Fylkesnes.

48-åringen sier det trolig går helt fint med SV, selv om han trekker seg.

– Folk tror alltid det er en stor krise at folk forsvinner, men det er mange flinke folk som kan ta over. Da Kristin Halvorsen forsvant og Audun tok over, var det krise. Da Snorre Valen forsvant og Kari Elisabeth tok over som finanspolitisk talsperson, var det krise. Men det gikk veldig bra, sier SV-nestlederen.

Fristen for å melde fra til nominasjonskomiteen i Troms SV er 31. mai.

