Det skriver hun i et Facebook-innlegg fredag.

– Veien fra bruskassa i Bjørheimsbygd til talerstolen på Stortinget var ingen selvfølge å finne. Det jeg hadde, og har, var engasjement for samfunnsutviklinga, for folk og for å finne løsninger. Det tar jeg nå med meg videre, skriver Tajik.

– Frem til 2025-valget sitter jeg på Stortinget og vil skjøtte ansvaret samvittighetsfullt, fortsetter hun.

– Hva jeg gjør fra høsten 2025, får tiden vise, skriver Tajik.