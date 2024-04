Bøndene skroter frokost for politikerne i protest mot ny jordbrukspolitikk

De siste ti årene har Bondelaget invitert stortingspolitikerne på en tradisjonell bondefrokost på Eidsvoll plass som en oppkjøring til jordbruksforhandlingene. Men i år står kjøleskapene tomme.

– I år har vi avlyst bondefrokosten, vi har avbestilt scene, lyd, appellanter og matbestilling, opplyser Bondelaget onsdag morgen.

– Vi har ikke lyst å by på frokost når næringskomiteen på Stortinget serverer en innstilling som ikke tar hensyn til realitetene når bondeinntekten skal måles.

Avlysningen skjer etter at regjeringen torsdag forrige uke sikret seg flertall for ny landbrukspolitikk for hvordan bøndenes inntekt skal beregnes. I beregningen legges det blant annet opp til at bøndene skal jobbe 145 timer mer enn andre i året.

– Økt bondeinntekt er en forutsetning for økt selvforsyning, sier Bondelaget, som onsdag formiddag holder en protest utenfor Stortinget.

– Tomme kjøleskap kan bli realiteten dersom metoden for å beregne inntektene i landbruket ikke bedre gjenspeiler bondens situasjon.

Les også: – Dette er en ekstrem form for mobbing

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)