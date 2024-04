Dømt til 15 års fengsel for giftdrap på kona

Trøndelag tingrett mener ifølge NRK at mannen forgiftet sin kone med morfin og at han ved en annen anledning forsøkte å forgifte henne mot hennes vilje.

Retten mener flere momenter taler for at May Irene ikke ønsket å dø og at hun derfor ikke tok tablettene selv, slik mannen har hevdet.

Han har erklært seg skyldig i å ha medvirket til selvmord ved å ha kjøpt morfintablettene.

Endret forklaring

Da mannen ringte nødetatene i juni 2023, samme dag som May Irene ble erklært død, sa han ingenting om at hun allerede hadde vært innlagt på sykehus med morfinforgiftning i februar, bare noen måneder tidligere.

I februar overlevde Eliassen, men tingretten har blant annet lagt vekt på at hun under sykehusoppholdet forklarte at hun ikke hadde tatt tablettene.

Da den nå dømte mannen ble pågrepet, undret han seg ifølge NRK over hva som hadde skjedd med kona. Han nektet også for at han kjente til morfinen.

Adresseavisen skriver at retten heller ikke har funnet bevis for at kona visste om kommunikasjonen ektemannen hadde med personene som ble spurt om de kunne skaffe narkotiske tabletter.

Fradømmes arveretten

Retten har ikke klart å finne noe motiv for hvorfor tiltalte drepte kona, men mener at han startet å planlegge forgiftningen i januar 2023 da kona reiste på rehabilitering.

– May Irene var ikke nær ved å dø, sa tingrettsdommer Eirik Lereim under gjennomgangen av dommen, og viste til sakkyndige som mener hun kunne ha levd i flere år med sykdommen.

Politiet ba om 17 års fengsel for mannen, som nå også er fradømt retten til å arve fra kona.

Han må også, ifølge Adresseavisen, betale oppreisningserstatning til avdødes to sønner og far, som får nærmere 300.000 kroner hver.

Les også: Den kriminelle familien slapp unna gang på gang: – Jeg trodde aldri de skulle bli tatt

Les også: Norsk lege i Gaza: – Det er nærmest Hiroshima

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen