Tog med 110 passasjerer står fast

Toget som var på vei til Oslo S fra Stavanger står fast mellom Darbu og Vestfossen, bekrefter operatør Go-Ahead til VG.

Tekniske problemer i strømavtakeren gjør at toget har stått stille i halvannen time.

– Toget er nødt for å stå til alt er beredt og i orden. Vi må bare beklage dette på det sterkeste. Vi ønsker å kjøre togene i rute, og skjønner at det ikke er særlig greit å sitte i et tog og bli så forsinket, sier Ole Andreas Skårland i Go-Ahead.

Bane Nor skal se på feilen og vurdere neste skritt. Ett av dem er evakuering.

Tre busser står klare til å kjøre passasjerene ved Vestfossen stasjon, én kilometer unna der toget står fast nå.

