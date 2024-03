AUF krever umiddelbare tiltak for en mer inkluderende russetid

– Jeg blir forbanna av å se hvordan kyniske russekapitalister forsøker å presse unge til å bruke sparepengene sine på russeprodukter for å unngå å sitte alene når resten av kullet feirer, sier AUF-nestleder Gaute Skjervø.

Han mener russetiden for mange blir et uttrykk for en ungdomskultur der popularitet og penger avgjør om man er på innsiden eller utsiden.

Skjervø lister opp flere tiltak som han mener burde kunne gjennomføres allerede for årets russekull, blant annet å sette av egne områder som russen kan være, gratis kollektivtrafikk for russ under russetiden, samt at reklame fra private aktører burde forbys på skolene.

Regjeringen kunngjorde nylig planer om at de innen to år flytter russetiden til etter eksamen i tillegg til å sikre russebusser bedre. Det mener Skjervø er bra, men han etterlyser flere umiddelbare grep.

– Noen ting mener vi det burde være mulig å si at vi må få på plass allerede nå, denne våren, særlig når det gjelder egne steder for feiringa, og penger satt av til å sikre alle en bra feiring når mai kommer, sier Skjervø.

Les også: Sexolog: Dette bekymrer langt mer enn porno på russebussen