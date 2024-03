Fellesforbundets leder etter bruddet: – Vi trenger større fremdrift

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland fortalte på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at de vil starte mekling etter påske. Først som en frivillig mekling tirsdag etter påske, deretter en tvungen mekling fra onsdagen.

– Vi har kommet så langt som vi mener at vi kan komme i forhandlingen, men det går ikke raskt nok fremover. Nå trenger vi at det bores dypere i kravene og blir større fremdrift, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Han sier videre at tiden er inne for litt kyndig veiledning fra Riksmekleren.

Fungerende leder Knut E. Sunde i Norsk Industri sier det fortsatt er langt fram.

– Det har kommet mange titalls krav fra Fellesforbundet, og nå tar vi inn Riksmekleren for å guide oss. Det er mye arbeid som gjenstår for å komme i mål, sier Sunde.

Truer med streik

Fellesforbundet krever en etter- og videreutdanningsreform. Eggum sier til NRK at det er noe de er villige til å streike for.

– Ja, det er et jækla viktig krav, det er noe som er i tiden og en investering for arbeidsgiver. Det er viktig for samfunnet i seg selv og dermed viktig for politikken, sier Eggum.

Han tror folk vil ha forståelse for en streik på grunn av dette.

– Ja, det er ikke noe jeg har funnet på. Det er massive krav fra våre medlemmer, hvor de ser at sånn som det er i dag, er det høyutdanningsgruppene som har tilgang til etterutdanning. Nå skal vi gjøre tilgangen bred for våre grupper, sier Fellesforbundets leder til kanalen.

Sunde i Norsk Industri sier han registrerer Fellesforbundets streikebeskjed.

– Det er Fellesforbundets privilegium å true med streik, sier Sunde til NRK.

Vanskelig mekling

Når meklingen starter opp etter påske, har partene frist lørdag ved midnatt. Riksmekler Ruland er forberedt på en vrien mekling.

– Jeg er spent på hvordan meklingen blir, men det er ingen tvil om at det vil bli vanskelig.

Ruland sier det viktigste i selve meklingen er å få til en god dialog mellom partene, og at man har en plan for hvordan man skal komme seg i mål.

På spørsmål fra statskanalen om det kommer til å bli en reallønnsoppgang, vil ikke Sunde i Norsk Industri si noe om det.

– Svaret på det får du ikke på i dag, De tre anslagene på inflasjon fra Teknisk Beregningsutvalg, SSB og Norges Bank ligger veldig tett på hverandre, det gir en bedre ro på hva inflasjonen er i år. Da blir det lettere å vurdere rammen når den tid kommer. Det hadde vært mye mer uro rundt hva som skal skje, hvis de hadde spriket i alle retninger.

