Folkevalgte fra det ukrainske parlamentet besøker Stortinget

Besøket er en del av et demokratisamarbeid mellom de to parlamentene.

De ukrainske parlamentarikerne skal blant annet ha møter med stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen. De skal også på besøk til Nammo på Raufoss og til Eidsvoll 1814, skriver Stortinget i en pressemelding.

– Situasjonen i Ukraina er stadig mer prekær. Vi står sammen med det ukrainske folket i deres kamp for frihet og demokrati. Et fungerende parlament i krigstid er avgjørende viktig for Ukraina, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i pressemeldingen.

Samarbeidsavtalen mellom parlamentene, Verkhovna Rada og Stortinget, ble signert da parlamentspresident Ruslan Stefantsjuk besøkte Stortinget i mai i fjor. Dette er første gang Stortinget tar imot parlamentsmedlemmer som en del av denne avtalen.

– Ukrainske folkevalgte imponerer med sin store innsats for landet sitt, og de har erfaringer vi kan lære av. Gjennom vårt samarbeid ønsker vi å bidra til å ruste de ukrainske representantene til å fortsette å bygge demokratiet sitt, også etter krigen, sier Gharahkhani.

