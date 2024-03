Aktor vil be om frifinnelse av fem av Fosen-aksjonistene

Det kom fram da retten var satt i Oslo tingrett torsdag morgen. 18 Fosen-demonstranter er tiltalt fordi de ikke vil betale boten for ordensforstyrrelse utenfor flere departementer i Oslo i februar i fjor.

– Det vil bli lagt ned påstand om frifinnelse for fem av aksjonistene ved Finansdepartementet, sa aktor Stian Hermansen.

Grunnen er ifølge aktor at det er uklart hvem som bestemte at disse fem skulle pågripes. Dermed er det også usikkert hvordan vurderingen av forholdsmessighet ble gjort.

– Det har antakelig sammenheng med at det var en krevende situasjon for politiet. Både ute på gata med mange demonstrasjoner og et titall politipatruljer. Det var mange pågrepne i arresten og en policy vi har hørt om fra sentralt hold om hvordan politiet skulle forholde seg til demonstrantene, sa Hermansen.

Han understreket at det ikke var en ulovlig pågripelse, men at det altså var tvil rundt hvem som faktisk besluttet pågripelsen.

Les også: Fosen-aksjonistene i retten: – Et eksistensielt spørsmål

Les også: Listhaug: – Har aldri hatt en verre dag som politiker

Les også: Det går dårlig for Jonas, men det er ikke håpløst

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen