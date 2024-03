– Hun er min superkraft, og min akilleshæl

Når Dagsavisen plukker opp telefonen og ringer Ella Marie Hætta Isaksen som er i Tromsø for øyeblikket, er det akkurat ett år siden Fosen-aktivistene som blokkerte inngangen ved Finansdepartementet, ble båret vekk av politiet. En av dem som ble båret vekk, var Ella Marie Hætta Isaksens fem år yngre søster Ayla. Ella Marie, som hun nå kaller seg som artist, manglet ord for hva hun så og opplevde.

Nå, ett år senere, slipper hun sin første sololåt «Sániid» som hyllest til Ayla Iselin Hætta Isaksen og de andre aktivistene som har kjempet.

– Gjennom «Sániid» uttrykker jeg en sorg over å ikke ha kunnet beskytte lillesøstera mi, eller alle de andre unge samene som har de samme opplevelsene. Som føler at de blir tvunget, at de ikke har noe annet valg, enn å gå til aksjon mot myndighetene. De er nødt til å slippe alt de har i hendene, oppgi privatliv, sosialt liv og karrieremuligheter, for å aksjonere. Det vondeste med å bli tvunget til dette, var å se lillesøster Ayla bli pågrepet, sier Ella Marie.

Tiltalt og tett knyttet sammen

På fredag 8. mars debuterer hun som soloartist. Og det er ingen tilfeldighet at «Sániid» blir sluppet på denne dagen. Ella Marie mener at mange ting klaffet samtidig.

– Jeg synes det er stort å kunne gi ut min første sololåt på 8. mars fordi jeg føler at mye av min musikk hyller sterke kvinner, og denne låten er jo en hyllest til kvinnen i mitt liv, altså min lillesøster, sier artisten.

Så er det jo også fredagen før søstrene må møte i Tingretten, hvor de begge er tiltalt sammen med flere aktivister.

– Hvordan er forholdet mellom deg og Ayla?

– Vi har et veldig godt forhold, forteller hun.

Det har alltid vært de to. De var bare to søsken, med fem år mellom seg.

– Vi pleier å si til hverandre at vi er grunnen for hverandre til å leve. Så vi er veldig knyttet sammen. Hun er min superkraft, men også min akilleshæl.

– Hvordan da?

– Da Ayla kom og sluttet seg til aksjonen, da hadde vi allerede aksjonert et par dager. Det ga meg så mye kraft og styrke, sier hun, og fortsetter:

– Men så var jeg samtidig helt uforberedt på å se henne bli pågrepet. Så jeg løp bare bort, da jeg hørte at de som aksjonerte foran Finansdepartementet ble båret bort. Og så klarer jeg å koble mens jeg løper dit, at «shit, nå blir Ayla hentet av politiet». Og det var så sårt for meg.

Fosen-aksjonist Ella Marie Hætta Isaksens søster er blant aksjonistene som bæres bort under demonstrasjonene i mars 2023. (Mode Steinkjer)

Aktivisme, natur og Ungdom

Hun røper at hun er svært spent på hvordan hun skal forklare seg i en og en halv time i retten på mandag, når hun ser søstera på tiltalebenken.

– Fordi det sitter så dypt.

– Har dette styrket søskenforholdet?

– Det tror jeg absolutt.

Ella Marie har mange års erfaring med aktivisme i Natur og ungdom, men aktivisme var ikke helt søstera hennes sin greie.

– Men så sa hun at hun bare måtte komme. Hun var på jobb, og så alle bildene fra aksjonene, og følte at hun måtte dra. Jeg tror det har styrket forholdet mellom oss to. Men jeg tror alle som har aksjonert sammen har styrket forholdet oss imellom på grunn av det vi har vært gjennom sammen. Vi deler noe sterkt, sier Ella Marie.

Demonstrasjon mot regjeringens håndtering av Fosen-saken Fosen-aksjonister og aktivisten Ella Marie Hætta (t.h.) i et demonstrasjonstog i forbindelse med at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen er et brudd på menneskerettighetene. (Terje Pedersen/NPK)

I mangel på ord

«Sániid» betyr ord, og er like mye en låt til alle hennes med-aksjonister de siste årene i forbindelse med Fosen-aksjonen.

– Vi urfolk kaller gjerne hverandre for søsken. Vi er alle søstre og brødre. Det forholdet har oppstått i aksjon, og er helt unikt.

– Om jeg hadde hatt ord, så hadde jeg visst hvordan jeg skulle trøste, forklarer hun.

Kanskje er nettopp derfor joiken så essensiell, når man blir tom for ord, og må få ut essensen av noen eller en følelse gjennom selve joiken. Lyden av det mest sårbare og personlige.

– Jeg ser pågripelsen, og da finnes det ingen ord mer. Det er ingenting jeg kan si som kan stoppe det som skjer, eller trøste henne. Jeg hadde heller ikke kontakt med henne på de fire timene hun var på glattcelle, sier Ella Marie.

– Men ord er du nødt til å ha på mandag i Tingretten. Er du forberedt på å bli dømt?

– Ja, man er jo forberedt på alt. Men som jeg uttrykker i låten, så er alt det vi har vandret inn i, ikke noe man kan forberede seg på heller. Da vi aksjonerte mot Olje- og energidepartementet, så ante vi ikke hvor stort det skulle bli, hvor lenge det skulle vare. Jeg er litt glad for det også, fordi det går ikke an å forberede seg på det. Det er nesten bedre å kaste seg i det og ta det som kommer.

Ella Marie Hætta Isaksen under Fosen-aksjonen i Regjeringskvartalet i mars 2023. (Mode Steinkjer)

Ella Marie skal også forklare seg på vegne av de andre aksjonistene, selv om de også må vitne. Men hun er først ut i vitneboksen.

– Jeg tenker mye på de andre som sitter på tiltalebenken, og skal forsøke å si de rette ordene for deres skyld.

Demonstrasjon mot regjeringens håndtering av Fosen-saken Oslo 20231013. Fosen-aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen på Slottsplassen i forbindelse med at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene. Foto: Rodrigo Freitas / NTB (Rodrigo Freitas/NTB)

– Føler vi har rett i sak

Både Nei til EU og Naturvernforbundet har gått til sak mot myndighetene de siste årene – og tapt så det har sunget.

– Hvor sterk føler dere at dere er i møte med myndighetene?

– Jeg føler at vi er sterke, fordi jeg føler så sterkt at vi har rett i sak, sier hun, og fortsetter:

– Vi har veldig mange folk med oss. Jeg prøver å si til meg selv at det er en seier i seg selv.

Hun mener at de har tvunget regjeringen til handling gjennom disse aksjonene, men også åpnet øyne til folk for menneskerettighetsbruddene.

– Og det skulle jævlig mye til. Men som du sier, er man vant til å tape. Vi har vært forberedt på tap hele tida. Vi må nesten bare ta hver lille seier som en bonus, sier den tiltalte musikeren.

«Sániid» skal Ella Marie fremføre live under 8. mars-markeringen på Youngstorget i Oslo. I tillegg blir det en støttekonsert for Fosensamene i Jakobskirka den 14. mars, hvor hun har fått med seg Sondre Lerche, Fay Wildhagen og Tidstyv.

– Og så har jeg naturligvis booket meg selv. Så da skal jeg spille «Sániid», selvsagt.

Ella Marie debuterer som soloartist med låta «Sániid», som er en hyllest til søstra Ayla, som står tiltalt med henne i Tingretten i forbindelse med Fosenaksjonen. (MADS SUHR PETTERSEN)

Står for egne ord

Undertegnede med flere stusset litt da vi hørte at «Sániid» var Ella Maries første sololåt, fordi Ella Marie har vært en såpass framtredende figur også i det prisbelønte samiske elektronikabandet Isák, at man forbinder alt med henne personlig.

Som soloartist har Ella Marie nærmet seg organisk pop, med akustiske elementer. Hun jobber med et album som kommer i løpet av året – når, er hun ikke helt sikker på. Men det er også andre forskjeller fra tidligere.

– Jeg tar alle avgjørelsene, og gir ut under eget navn. Det føles nærmere enn noen gang.

– At du selv er nærmere musikken?

– Ja. Og valget om å kun synge på samisk. Det er jo hjertespråket. Nå skal jeg alene stå for mine ord.

ISÁK med Ella Marie Hætta Isaksen i kjent stil under Oslo Mela Festival på Rådhusplassen, 2023. (Mode Steinkjer)

Fritt Ords honnør

Og egne ord har hun stått for. Kun uker etter pågripelsen av Fosen-aksjonistene utenfor Finansdepartementet, ble hun tildelt prisen Fritt Ords Honnør for kampen for samisk kultur gjennom sitt kunstneriske arbeid som musiker og skuespiller. Juryen begrunnet med at «den har ført til økt bevissthet om urfolks rettigheter i den brede offentligheten, særlig blant unge».

Prisen delte Ella Marie med alle som deltok i aksjonen.

For en snau måned siden sto hun også for sine ord i Bodø, under Bodø kulturfestival, med en T-skjorte med påskriften «This is Sami land». Det gikk ikke stille forbi – det ble en debatt som hørtes helt opp til Finnmark og helt ned til Oslogryta. Nå var alle plutselig opptatt av hvem Bodø var til for som kulturby.

– Skal du tilbake til Bodø med det første?

– Ikke med det første.

– Hvordan har du taklet all debatten og støyet i etterkant?

– Det har gått veldig fint. Jeg gjorde det jeg ville gjøre, som var å skape debatt, sier musikeren, aktivisten og nå også den tiltalte Ella Marie Isaksen.

