NRK skal kun spille musikk av og med kvinner hele 8. mars

– Heldigvis er det en enkel jobb for redaksjonene å fylle dagen med kvinner på radio, sier musikksjef Mats Borch Bugge i NRK, selv om han påpeker at han likevel skulle sett at det fantes flere kvinnelige produsenter, dirigenter, komponister og rappere her til lands.

– De er i et markant mindretall i forhold til menn. Heldigvis har vi sterke ambassadører som blant andre produsent Emily-Madelen Harbakk, dirigent Tabita Berglund, Kristine Tjøgersen og rapper Musti, som alle har markert seg den siste tiden, sier Borch Bugge i en pressemelding.

Det er kanalene NRK P1, NRK P1+, NRK P3, NRK P13, NRK Jazz og NRK Klassisk som, i likhet med tidligere år, vil feire kvinner i musikken på denne måten på kvinnedagen.

Nytt av året er at også NRK Sámi Radio vil fronte kvinnene gjennom hele dagen.

Les også: Her bæres Ayla bort. Nå hylles hun av storesøster Ella Marie i ny låt (+)

Les også: Amalie våkner, Moddi vandrer og Vettche vet ikke (+)