Økning i antall bønder med milliontilskudd

Tilskuddslistene som Landbruksdirektoratet har offentliggjort, viser store forskjeller i summene som er utbetalt i tilskudd, skriver Nationen.

Mens over 5000 foretak får utbetalt under 50.000 kroner i tilskudd, som er omtrent som året før, er det kraftig vekst i foretak med millionutbetaling.

Listene viser at nær 5500 jordbruksforetak fikk en utbetaling på over en million kroner for 2023. Det er i overkant av 2000 flere enn året før.

400 foretak mottok over 2 millioner kroner (+176 foretak), 41 mottok over 3 millioner kroner (+22) og 16 foretak mottok over 4 millioner kroner (+5).

Tilskuddsveksten i de siste jordbruksoppgjørene har i stor grad kommet som følge av kraftig vekst i kostnadene til bøndene. Bønder med stor produksjon har fått størsteparten av kostnadsveksten.

Gjennomsnittlig utbetaling for 2023 var på rundt 457.000 kroner i produksjons- og avløsertilskudd – noe som er en økning på litt over 58.000 kroner eller 14,6 prosent i snitt fra året før.

I alt ga Landbruksdirektoratet 17 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til norske bønder.

