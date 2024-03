«Ingen av dem» mer populær enn Støre i partiledermåling

Det gjør at Støre må se seg slått av alternativet «Ingen av dem», som får 35 prosent av stemmene.

I meningsmålingen utført av Norstat på vegne av Dagbladet fikk de spurte fem alternativer i tillegg til «Ingen av dem»:

Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna, Jan Christian Vestre, Kari Nessa Nordtun og Trond Giske var svaralternativene.

Etter Støres 32 prosent finner vi Trond Giske med 16 prosent av stemmene.

Blant dem som har oppgitt at de stemmer Arbeiderpartiet er tallene annerledes. Her har 58 prosent svart at de foretrekker den sittende statsministeren. Trond Giske får 14 prosent av stemmene og «Ingen av dem» ender med 12 prosent.

