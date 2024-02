Vedum, Pollestad og Borch kalles inn på teppet om statens kjøp av Meraker Brug

Det bekrefter saksordfører Grunde Almeland (V) i kontrollkomiteen overfor VG.

Det ble åpnet sak om statens kjøp av Meraker Brug i oktober.

De tre statsrådene er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), landbruksminister Geir Pollestad (Sp) og hans forgjenger Sandra Borch (Sp).

Tre spor

Almeland peker på tre spor som han vil kontrollkomiteen skal følge.

– Det er for det første spørsmål knyttet til hvorfor kjøpet ble ansett som en lånetransaksjon, det som kalles under streken, om Meraker Brug ble kjøpt for en høyere pris enn det som var forretningsmessig riktig verdi, og om Stortinget i det hele tatt fikk nok opplysninger fra regjeringen da denne saken ble behandlet.

Høsten 2022 vant Statskog budrunden på aksjeselskapet Meraker Brug med et bud på 2,65 milliarder kroner. Det er høyere enn to av statens egne verdivurderinger.

Under streken

Kjøpet ble finansiert «under streken» på statsbudsjettet, noe som i utgangspunktet kun er lov for investeringer som er like gode som å ha pengene i oljefondet.

I tillegg til bokføringsproblematikken uttalte kontrollkomiteens leder Peter Christian Frølich (H) i oktober at de også vil undersøke hvorvidt informasjonen til Stortinget har vært utilstrekkelig under behandlingen.

Eiendommene i AS Meraker Brug ligger i Trøndelag og har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200.000 mål er produktiv skog. Regjeringen vil gjennom statlig eierskap sikre eiendommen på norske hender og bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske i området.

