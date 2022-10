Staten kjøper Norges nest største privateide eiendom

– Kjøpekontrakt ble signert i går, bekrefter daglig leder i Meraker Brug, Per Hembre, til Dagbladet.

Det var Trønder-Avisa og NRK som først omtalte opplysningene om at eiendommen er solgt.

Den gigantiske Meraker Brug-eiendommen på 1,3 millioner dekar eies i dag av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og av selskapet Astrup Fearnley A/S. Eiendommen dekker drøye 90 prosent av hele Meråkers areal, og den strekker seg også inn i Malvik, Stjørdal og Steinkjer kommuner.

Støre deltar på pressekonferanse

Regjeringen har kalt inn til en pressekonferanse klokken 16.45 onsdag på Meraker Brug med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

NTB har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet som ikke vil bekrefte opplysningene om salget.

Siden eierne gikk ut og sa at de vurderte å selge aksjene i selskapet i juni i år, har det vært stor interesse rundt eiendommen, som er Norges nest største private eiendom. Den gang ble det antydet at eiendommen var verdt rundt 1,5 milliarder kroner, uten at noen vil bekrefte den endelige kjøpesummen foreløpig.

Statsskog vil ikke bekrefte handelen.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør Gunnar Lien i Statskog til NRK.

Norsk eierskap

Etter at det ble kjent at Meraker Brug var til salgs, tok fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) til orde for å sikre norsk eierskap.

– Dette er en ekstremt stor eiendom i norsk sammenheng. Jeg som fylkesvaraordfører, og vi i Senterpartiet, er opptatt av norsk eierskap på eiendommer i Norge. Og sånne store eiendommer kan det gå 100 år før kommer til salgs igjen. Nå ser det ut til at denne eiendommen kommer for salg, og da mener jeg at vi må se på muligheten for at man bruker forkjøpsretten og at staten kjøper eiendommen, sa han til NRK i juni.

