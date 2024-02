Eide signaliserer norsk støtte til Rutte som ny Nato-sjef

– Vi mener at Mark Rutte er en sterk og god kandidat. Vår endelige beslutning melder vi internt i Nato-alliansen, sier Eide (Ap) til TV 2. Han uttalte seg positivt om Rutte også i fjor høst.

Jens Stoltenberg går av til høsten etter ti år som Nato-sjef.

USA, Storbritannia og Tyskland støtter Ruttes kandidatur. Han må ha støtte fra alle Natos 31 medlemsland for å få jobben.

Rutte har siden 2010 vært statsminister i Nederland. Han leder nå et forretningsministerium etter at hans regjering varslet sin avgang i juli i fjor uten at noen ny regjering så langt har blitt dannet.

