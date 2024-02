Sondre Mulongo Nystrøm vant «Farmen kjendis»

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli meg. Jeg mener at det er mange verdige vinnere rundt meg her nå. Det har vært en fantastisk reise, men en reise jeg forhåpentligvis aldri kommer til å gjøre igjen. Jeg har lært mye, men nå er jeg sliten, sier Nystrøm til TV 2.

Etter å ha tilbrakt seks uker på Li gård i Stange kommune sammen med tolv andre kjendiser, var det musiker Sondre Mulongo Nystrøm og kunstner Bjørg Thorhallsdottir som sto igjen i finalen av «Farmen kjendis».

Til slutt ble det Nystrøm som svarte riktig på flest spørsmål i kunnskapskonkurransen i finalen.

– Jeg har kommet mye lenger enn jeg trodde, så jeg er superstolt – og Sondre er en veldig verdig vinner. Jeg har hele tiden sagt at jeg vil at Sondre skal vinne. Da er det veldig godt at jeg fikk andreplassen. Han er den jeg har blitt mest glad i her inne, så det var veldig stort å stå i finalen med bestisen min, sier Thorhallsdottir.

Les også: Brygger opp til barnehageopprør: – Det er småbarnsfamiliene som taper