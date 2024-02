Flertall på Stortinget for flere nye amerikanske militærbaser i Norge

Avtalen, som ble inngått med USA 2. februar, og underskrevet av Gram og den amerikanske ambassadøren Marc Nathanson, skal sendes ut på høring og deretter vedtas i Stortinget.

Både Rødt og SV har kalt utvidelsen både uklok og farlig. De to partiene mener at forslaget innebærer en så stor inngripen i norsk suverenitet at avtalen kun kan være gyldig med tre firedels flertall i Stortinget. Nå skriver Klassekampen at avtalen vil få nettopp det.

Både Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF sier ja. MDG støtter også forslaget ifølge en spørrerunde avisen har foretatt. Partileder Rasmus Hansson i MDG viser til at avtalen er nødvendig med trusselbildet som eksisterer i dag, selv om Hansson synes det er misvisende å kalle det for baser.

Siden 1949 har den norske linjen vært at andre land ikke skal ha militærbaser på norsk jord.

Regjeringen vil derfor tillate det de kaller for «omforente områder» hvor USA kan bygge ut militær infrastruktur. Fra før av har USA fire slike områder i Norge (Rygge, Sola, Evenes og Ramsund), og nå foreslås det altså åtte nye.

De nye stedene hvor amerikanerne skal slippe til, er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg.

De nye områdene går inn som en utvidelse av forsvarsavtalen med USA som Stortinget banket gjennom sommeren 2022.

