Regjeringen ferdig med kommunereversering – Høyre sier de ønsker ro

Etter årevis med politisk kamp om kommune- og fylkesstruktur, kom natt til lørdag svaret på det siste ubesvarte spørsmålet etter kommunereformen:

Søgne og Songdalen sa i en folkeavstemning endelig nei til å skille seg fra den nye storkommunen Kristiansand.

– Folk har fått det avgjørende ordet og i et folkestyre er nettopp det en grunnverdi som vi setter høyt, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Høyre: – Har skapt uro

Nå som Kristiansand-spørsmålet er avgjort, er Støre-regjeringen ferdig med sitt reverseringsarbeid.

– Nå håper jeg at de ansatte i kommunen får bruke tiden sin på å utvikle best mulig tjenester for innbyggerne, og at de slipper å forholde seg til regjeringens omkamper og utfordrende prosesser som først og fremst har skapt stor uro for både innbyggere og ansatte til ingen nytte, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun har tidligere sagt til NTB at det ikke blir noen ny, stor kommune- eller fylkesreform dersom hun blir statsminister igjen etter valget neste år. I tillegg har hun varslet at det ikke blir aktuelt å bruke tvang for å slå sammen kommuner eller fylker igjen.

Dermed ser det lenge ut til neste gang det blir like store omlegginger i systemet.

Årelang debatt

Prosessen som nå er ferdig, har pågått lenge.

Allerede i valgkampen i 2013 gikk debatten høyt om den da varslede kommunereformen.

Siden fulgte åtte år med diskusjoner om kommune- og fylkessammenslåingene som Solberg-regjeringen satte i gang.

Og deretter strid om reverseringene Støre-regjeringen har gjort etter at de tok over i 2021.

Skral kommunereversering

Nå kan man gjøre opp endelig regnskap for reformen. Det ser slik ut:

* Solberg-regjeringen gjennomførte sin kommunereform i årene 2017–2020. 119 kommuner ble slått sammen til 47 nye kommuner. 31 av dem ble tvangssammenslått.

* Antallet kommuner ble totalt redusert med 72 til 356.

* Norge gikk også fra 19 til 11 fylker. Ni fylker inngikk i tvangssammenslåinger.

* Etter at Støre-regjeringen tok over, har de splittet opp flere av de tvangssammenslåtte fylkene, slik at vi nå har 15 fylker.

* På kommunefronten har det vært en svært beskjeden reversering: Kun én oppsplitting er gjennomført: Haram og Ålesund.

* Natt til lørdag ble resultatet fra folkeavstemningene i Søgne og Songdalen klart. Ingen av de tidligere tvangssammenslåtte kommunene vil skille seg fra Kristiansand.

* Regjeringen har sagt at de vil respektere valget i Søgne og Songdalen. De har ingen flere prosjekter for deling av kommuner eller fylkeskommuner.

---

Fakta om endringer i antall kommuner fra 1838–2024

Antall kommuner (endringer i parentes):

1838: 392

1930: 747 (+ 355)

1957: 744 (- 3)

1967: 454 (- 290)

1974: 443 (- 11)

1978: 454 (+ 11)

1994: 435 (- 19)

2013: 428 (- 7)

2020: 356 (- 72)

2024: 357 (+ 1)

---