Politiet i Troms: Mye bygningsmasse er på avveie

– Det er sendt nødvarsel til befolkningen i Harstad: På grunn av sterk vind er det mye bygningsmasse på avveie i Harstad sentrum. Utvis forsiktighet og hold deg om mulig innendørs inntil videre, skriver politiet om situasjonen torsdag ettermiddag.

– Søk informasjon og følg råd fra myndighetene, skriver politiet videre.

Taket på sykehuset blåste av

Av bygg som er rammet av ekstremværet Ingunn, er bl.a. UNN Harstad, som er påført store skader på kritisk infrastruktur etter at deler av taket løsnet i uværet torsdag. Sykehuset er satt i rød beredskap.

I tillegg til omfattende skader på taket, er sykehuset i Harstad truffet av flygende bygningsdeler fra andre bygg som er påført skader av den kraftige vinden torsdag ettermiddag.

– Grunnet kritisk infrastruktur går UNN Harstad til rød beredskap. Større deler av bygget ser ut til å være skadd enn først antatt, og det er usikkert hvordan dette vil påvirke ordinær drift de neste timene. Det jobbes med å kartlegge det totale skadeomfanget på taket, skriver sykehuset på X/Twitter.

Først ble beredskapen satt til gult nivå etter at sykehuset ble rammet av den ekstreme vinden fra uværet Ingunn torsdag. Alle dagens timeavtaler ble avlyst, og lokal kriseledelse ble satt.

Ødeleggelsene på byggene ble også vurdert til å utgjøre en fare for alle i området. Politiet sperret av et område rundt sykehuset for å begrense ferdsel til og fra sykehuset på grunn av farepotensialet i området.

– Politiet sperrer av området rundt UNN Harstad og begrenser ferdsel til og fra sykehuset på grunn av farepotensialet i området, skriver Troms politidistrikt på X/Twitter.

Busstopp

Troms fylkestrafikk innstilte alle bussavganger fra Harstad og Sør-Troms fra klokken 11 torsdag på grunn av værmeldingen.

– Vi gjenopptar busstrafikken så snart det er mulig og gjør fortløpende vurderinger, opplyser seksjonsleder Lasse Lauritz Pettersen i Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Han sier det kan medføre forsinkelser for skoleskyss, men understreker at fylkeskommunen har som mål å få alle barn hjem fra skolen så lenge været tillater det.

Bodø sperret av

Klokken 10.47 sendte Nordland Politidistrikt ut nødvarsel om at det er forbundet med fare å oppholde seg utendørs i Bodø sentrum, som ble sperret av. Politiet ba folk om å holde seg innendørs og ikke oppsøke Bodø sentrum før været roer seg.

PS! Taket på Helgeland Folkehøgskole på Vefsn er tatt av vinden og ligger midt på E6, opplyser politiet. – Vi har fått melding om at taket til Helgeland Folkehøyskole er tatt av vinden. Det ligger nå midt på E6. Vegtrafikksentralen har stengt veien. Vi er på tur til stedet, opplyser Nordland politidistrikt på X/Twitter.

