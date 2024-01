Mehl og Brenna vil orientere om Ukraina-flyktninger mandag

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) skal holde en pressekonferanse klokka 13.30 der de vil orientere om situasjonen for fordrevne fra Ukraina.

Ingen i Justisdepartementet ville søndag kveld kommentere detaljene rundt den bebudede pressekonferansen.

Invitasjonen kommer bare noen dager etter at det ble klart at Norge i fjor tok imot 36.400 flyktninger fra krigen i Ukraina. For 2024 og 2025 planlegger Utlendingsdirektoratet (UDI) med at det vil komme ytterligere 30.000 nye asylsøkere per år.

I statsbudsjettet har regjeringen imidlertid lagt til grunn at det vil komme om lag 20.000 flyktninger fra Ukraina i år. Det er satt av 27,7 milliarder kroner til kommunene i statsbudsjettet til bosetting av flyktningene.

Strammet inn

Siden krigen startet i 2022 har Norge tatt imot over 72.000 flyktninger fra Ukraina.

Tallet er langt høyere enn det Norges naboland kan vise til. I fjor tok Sverige imot 12.400 flyktninger, mens Danmark endte på 8.300 asylsøknader.

I desember strammet norske myndigheter inn reglene for fordrevne fra krigen. Det ble blant annet lagt begrensninger på retten til beskyttelse dersom man reiste fram og tilbake mellom Ukraina og Norge.

I januar tok også Høyre-leder Erna Solberg til orde for at regjeringen burde vurdere å innføre strengere regler. Hun argumenterte med at mennesker som kom fra områder i Ukraina hvor det ikke var krigshandlinger, ikke nødvendigvis bør ha rett til opphold.

– Skal returneres

Senere i desember kom regjeringen med et forslag om at ukrainske flyktninger kan bli innvilget rett til midlertidig kollektiv beskyttelse i fem år i stedet for dagens tre år. Dette forslaget er på høring med frist til 15. februar.

– Personer som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, er i Norge midlertidig, og utgangspunktet er at de skal returnere til hjemlandet når omstendighetene tillater det, har Mehl uttalt.

Justisdepartementet har også instruert UDI til å nekte asyl til ukrainere med dobbelt statsborgerskap i et annet, trygt land.

