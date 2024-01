Mann dømt til fengsel etter vold mot egen jakthund

Mannen sto tiltalt i Midtre Hålogaland tingrett for å ha kastet hunden to ganger i bakken. Da hunden reiste seg kakket eller sparket han til den.

Hendelsen ble tilfeldigvis fanget opp av et overvåkningskamera, og et opptak av tildragelsen, som skjedde i fjor høst, ble avspilt i retten, melder Avisa Nordland.

– Det er ikke tvil om at siktede har utsatt hunden for vold ved denne behandlingen. At det er lav oppdagelsesrisiko, gjør at det er behov for streng straff, heter det i dommen mot mannen i 40-årene.

Mannen erkjente forholdet, men hevdet han ikke hadde til hensikt å utøve vold mot den snaut 20 kilo store hunden. Hensikten var å gi hunden, som ikke lystret, en «klar tilbakemelding». Han forklarte i retten at han ikke skjønner hva som skjedde, og at man ikke behandler hunder på den måten.

Påtalemyndigheten foreslo en straff på 15 dagers fengsel for hundeeieren, men retten mente det var for mildt. Ifølge dommen var det "ren flaks at hunden ikke fikk skader".

