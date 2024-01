Lokalsamfunnet tente lys etter Nes-drapene

Politiet åpnet tirsdag drapsetterforskning etter at fire mennesker ble funnet døde i et bolighus i Skogbygda i Nes på Romerike. Politiinspektør Grete Metlid opplyser at de drepte var to kvinner og et barn. Den antatte gjerningsmannen, som også ble funnet død i huset, beskrives som «godt voksen».

Tirsdag kveld samlet flere i bygda seg utenfor den lokale Joker-butikken for å tenne lys for de avdøde. Der var det blant annet laget et stort hjerte av lys.

– Dette er et lite sted der alle kjenner alle. I situasjoner som dette støtter alle hverandre, og alle blir veldig preget, selv om du ikke kjente dem. Selv gikk jeg på barneskolen med den ene som er død, sier en av de som hadde møtt fram til VG.

Ifølge avisen har naboer i gaten rundt huset der de fire ble funnet, satt opp lyslykter langs sine egne innkjørsler.

– Det er en familiær relasjon mellom de involverte, men ingen partnerrelasjon mellom den antatte gjerningsmannen og ofrene, sier Metlid til NTB.

Nes-ordfører Tove Nyhus sier saken er dypt tragisk og meningsløs.

– Det her vil bli en sorg for hele lokalsamfunnet, sier Nyhus til NTB.

