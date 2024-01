Kong Harald om abdisering: Fortsatt klar på at jobben varer livet ut

– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden, at jeg har avlagt en ed til Stortinget og det varer livet ut, svarer kongen på spørsmål fra NTB.

– Jeg har egentlig ikke gjort meg opp noen nye tanker rundt det, sier han.

Kongens uttalelse kommer litt over en uke etter at danske dronning Margrethe abdiserte tronen til fordel for sin sønn, kong Frederik 10. Dronning Margrethe er kong Haralds tremenning.

Hennes kunngjøring om at hun ville tre av tronen etter 52 år, kom som et sjokk på Danmark under hennes nyttårstale.

Kong Harald har selv sittet på tronen i 33 år.

