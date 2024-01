Sykehusaktivister fra hele landet gikk i fakkeltog

Alt fra klassiske sykehusaksjoner som Redd Ullevål Sykehus til motstandere av IT-prosjektet Helseplattformen og forkjempere for et sykehjem sør på Andøya deltok i markeringen.

Demonstrasjonen har fått navnet «Nasjonal markering for helheten i Helse-Norge» og startet ved St. Olavs plass i Oslo. Derfra gikk det fakkeltog til Helse- og omsorgsdepartementets bygninger drøyt 250 meter unna.

- I samme bås

En av arrangørene er Lene Haug, som er kjent for sin rolle i Redd Ullevål Sykehus i Oslo.

– Vi ser at helsetjenestene er i samme bås. De samme problemstillingene går igjen. Derfor samles vi til en nasjonal markering der mange forskjellige grupper er med, sier hun til NTB.

– Hva mener dere med «helheten»? Det ser jo ut til å være en samling aksjoner som kjemper for hver sin hjertesak?

– Ingen går i fakkeltog for helheten, men det gjør vi nå. Også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sagt at hun kunne gå i fakkeltog for helheten – hun har etterlyst det.

- Bare ord

En av de heteste helsestridene i Norge de siste månedene har vært strukturen i Helse nord. Helseforetaket foreslo å legge ned en rekke funksjoner på sykehusene i Lofoten og Narvik. Den debatten ble skutt ned av Kjerkol under sin sykehustale tirsdag.

– Det var noen gode takter i statsrådens tale. Men det er ikke vedtatt politikk ennå. Det er bare ord i en sykehustale.

Og saker som Helseplattformen i Helse Midt-Norge og opprusting av psykiatrien er fortsatt oppe til debatt. Dermed var det fortsatt et betraktelig antall mennesker som demonstrerte mot en rekke aspekter av helsepolitikken torsdag.

