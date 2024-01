Ytterligere en mann utlevert til Norge etter skyting i Moss

Den tredje utleverte er en 24 år gammel syrisk statsborger, skriver NRK. Han har sittet fengslet i forbindelse med en annen straffesak i Stockholm-området.

Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag, opplyser politiet.

En svensk statsborger i 30-årene ble skutt ved Mossehallen i slutten av november. Norsk politi var tidlig ute og meldte at de knyttet skytingen til kriminelle, utenlandske nettverk. Politiet har ennå ikke avhørt den skadde mannen.

– Det er fordi han ikke har vært i en tilstand som gjør at vi kan avhøre ham, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger til NRK.

To svenske statsborgere er allerede utlevert til Norge i forbindelse med saken. De to, henholdsvis 19 og 20 år gamle, sitter varetektsfengslet siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

