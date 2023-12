19-åring utlevert til Norge etter skytingen i Moss

Det opplyser politiadvokat Christian Finnanger til NRK.

19-åringen ble fremstilt for varetektsfengsling i Søndre Østfold tingrett fredag. Politiet ba om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud, samt én uke i isolasjon.

– Vi har ingen holdepunkter for at 19-åringen har vært på selve åstedet, men at han likevel har hatt en relevant rolle i saken, sier Finnanger til NTB.

Kom til Norge fredag

Det er totalt tre personer som er siktet i saken. Alle nekter straffskyld.

– Det ble avgjort at han skulle utleveres i går og han kom til Norge i dag, fortsetter politiadvokaten.

Dermed er det kun en av de siktede som fortsatt befinner seg i Sverige.

– Han har en pågående straffesak mot seg i Sverige, og vi antar at han kan utleveres når den saken er ferdig i midten av januar.

Uendret tilstand for fornærmede

Det var på ettermiddagen 28. november at politiet fikk melding om skyting utenfor Mossehallen. En mann ble truffet av flere skudd, men politiet har så langt ikke gått ut med hvor mange.

Mannen lå de første dagene etter skytingen bevisstløs på sykehus. Utover det har ikke politiet opplyst noe om helsetilstanden hans.

– Det er ingen endring der. Dette er noe jeg fortsatt ikke ønsker å kommentere, sier Finnanger.

